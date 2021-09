Traffico costante sulla tangenziale di Salerno

Sulla tangenziale di Salerno in questi giorni assistiamo ad un traffico scorrevole in quanto per via dei lavori e’ in atto un restringimento della carreggiata da due corsie ad una come mostriamo nelle immagini. Il traffico veicolare dunque subisce un rallentamento significativo in direzione Battipaglia ma non c’e’ di che preoccuparsi molto dato che e’ soltanto una misura momentanea volta alla manutenzione del manto autostradale. Ci si augura che i lavori finiscano il prima possibile al fine di ripristinare il traffico normale per i cittadini di Salerno e non solo.