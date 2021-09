Traffico a Positano: mattinata da incubo per gli automobilisti bloccati in lunghe code. Torna l’incubo traffico a Positano, in Costiera Amalfitana. Questa mattina di domenica 12 settembre 2021, infatti, il traffico interno della perla della Costa d’Amalfi non sta lasciando via di scampo agli automobilisti, bloccati in code interminabili da diverso tempo.

I problemi partono dai parcheggi, luoghi in cui cominciano i primi rallentamenti: si presuppone che questo avvenga a causa degli arrivi e delle partenze in Paese.