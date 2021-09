Torna l’estate a Positano: traffico in località Cascata. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, oggi, domenica 19 settembre 2021, sembra essere esplosa nuovamente l’estate: i vicoli sono affollati, i parcheggi pieni ed il traffico bloccato. Lunghe file di automobili lungo la Strada Statale 163 intorno a mezzogiorno. Il traffico interno della perla della Costa d’Amalfi non sta lasciando via di scampo agli automobilisti, bloccati in code interminabili da diverso tempo.