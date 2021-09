TERRAMARA …. La città puntellata di Giuseppe Petrarca

A VILLA FIORENTINO GRANDE EVENTO

Una conferenza con relatori e colleghi esperti per dibattere e confrontarsi sul dramma del terremoto del 1980. Una partecipazione intensa di un pubblico attento presente all’incontro promosso dal nostro redattore Gigione Maresca con l’associazione Musiciens.Direzione Artistica affidata a Salvatore Piedimonte.

Ho raccolto le impressioni del collega Franco Buononato

Due ore tra giornalismo, cultura, impegno morale e passione civile per la presentazione di Terramara, libro denso e penetrante che lo scrittore Giuseppe Petrarca, tra i più veri e vivi nel panorama editoriale contemporaneo, ha dedicato al terremoto dell’80. E non potevamo non partire dal titolo de Il Mattino, il mio giornale, che quel giorno fece e rimasto poi nella storia della comunicazione: “Fate presto”. Grandi interventi in una manifestazione organizzata dall’esclusivo Gigione Maresca in una location da sogno ed esempio indelebile di lavoro e di solidarietà: Villa Fiorentino a Sorrento. Ho ritrovato grandi amici e colleghi, a cominciare da Antonino Siniscalchi, storico e mai domo giornalista, il collega Franco Capasso Clubeconomy con le sue sempre accese telecamere, e conosciuto altre persone straordinarie come Anna Copertino, collega infinita, la mitica Rosalba Spagnuolo e l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano. Fondazione Sorrento gestita con grande cuore dall’armatore Gianluigi Aponte.