Terminati i lavori, il Valico di Chiunzi riapre al transito veicolare

Il Valico di Chiunzi riapre al traffico essendosi conclusi i lavori di rifacimento del manto d’asfalto che hanno interessato i comuni di Corbara e di Sant’Egidio del Monte Albino.

A partire dalla giornata di oggi, 10 settembre, la Strada Provinciale 2 che collega il Valico di Chiunzi e la Costiera ai paesi dell’Agro nocerino Sarnese, oltre ad essere asfaltata nella sua interezza, torna regolarmente aperta al traffico veicolare.

I lavori, finanziati dalla Regione Campania e dal valore di circa 3 milioni, hanno riguardato la messa in sicurezza di tutta la strada sulla quale già la Provincia di Salerno, negli scorsi mesi, aveva provveduto a sistemare vari tratti più dissestati.

Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno, ha dichiarato: “Un ottimo lavoro quello che si sta facendo sulla SP 2, Valico di Chiunzi, un restyling davvero notevole per una strada molto importante. Dopo tanti anni, grazie ai fondi regionali messi a disposizione dal Presidente De Luca, i comuni che affacciano sulla strada realizzano, in sinergia con la Provincia di Salerno, un’opera fondamentale per la viabilità dell’area che mancava da decenni, a vantaggio sia dell’Agro Nocerino Sarnese che della Costiera Amalfitana. Una messa in sicurezza dunque necessaria che abbiamo voluto fortemente anche grazie ai Comuni di Tramonti, Corbara, Maiori e Sant’Egidio del Monte Albino”.