Temperature estive a Positano, gli stabilimenti balneari restano aperti

Positano, costiera amalfitana. Siamo oramai in autunno, almeno questo è quanto dice il calendario. Ma le temperature continuano ad essere tipicamente estive ed invitano a trascorrere qualche ora di relax e refrigerio in spiaggia. A tal proposito abbiamo sentito i gestori degli stabilimenti balneari i quali hanno dichiarato che non chiuderanno in modo da offrire i propri servivi ai tanti bagnanti che affollano ogni giorno gli arenili.

Alla spiaggia di Fornillo avevano già deciso di smontare tutto già a metà settembre, come accaduto lo scorso anno, ma viste le giornate di sole e caldo hanno scelto di rimanere aperti sicuramente fino alla fine di settembre e, se il tempo continuerà ad essere clemente, magari anche parte di ottobre visto che durante la settimana l’afflusso e notevole e per questo fine settimana è già tutto esaurito.