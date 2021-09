Successo per Dodi Battaglia dei Pooh, il miglior chitarrista europeo per San Michele a Piano di Sorrento . Applausi ed entusiasmo dalla gente accorsa a sentirlo , un momento di festa per il patrono onorato con un grande della musica italiana.

Dodi Battaglia non è soltanto lo storico chitarrista dei Pooh ma detiene il titolo di miglior chitarrista europeo. Conosciamolo meglio.

Chi è Dodi Battaglia?

Chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo. Vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di miglior chitarrista europeo conferito dal giornale tedesco Die Zeitung nel 1981 e dalla rivista Der Spiegel nel 1986.

Ha collaborato con grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Vasco Rossi, in particolare nei primi successi come Una canzone per te, Va bene, va bene così e Toffee, Gino Paoli, Raf, Mia Martini, Massimo Ranieri, Giorgio Faletti.

Età

Dodi Battaglia ha 70 anni: è nato a Bologna il 1º giugno 1951, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.

Vero nome

Dodi Battaglia all’anagrafe è Donato Battaglia.

Moglie

Paola Toeschi era la terza moglie di Dodi Battaglia. Insieme hanno avuto la figlia Sofia (oggi quindicenne). La donna era un’attrice piuttosto conosciuta nel mondo degli spot pubblicitari.

Figli

Dodi Battaglia si è sposato tre volte e ha 4 figli: Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977), nate dalla prima moglie Louise; Daniele (1981), anch’esso cantante, nato dalla compagna Loretta Lanfredi; Sofia, nata nel 2005 dall’attrice pubblicitaria Paola Toeschi, scomparsa il 6 settembre 2021 a 51 anni dopo una lunga malattia. Nell’ottobre del 2009 è stato il primo dei Pooh a diventare nonno: è nata Victoria, figlia di Sara.

Lutto per Dodi Battaglia

È lunedì 6 settembre 2021 e, tramite Facebook, Dodi Battaglia scrive del grave lutto che l’ha colpito per la perdita della moglie, Paola Toeschi:

È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia.

Malattia moglie

La moglie di Dodi Battaglia era infatti affetta da un cancro al cervello con il quale ha combattuto per anni.

Ex di Dodi Battaglia

Battaglia si è sposato tre volte: la prima volta con Louise; la seconda con Loretta Lanfredi; la terza volta con Paola Toeschi.

Patrimonio

Piuttosto difficile calcolare il patrimonio dei Pooh nei 50 anni di carriera, altrettanto lo è sapere quello di Dody Battaglia. Basti pensare che la band è tra quelle italiane che ha venduto il maggior numero di dischi. Il cantautore sicuramente ha una pensione d’oro!

Pooh

I Pooh sono un capitolo fondamentale della storia musicale italiana: tutti hanno sentito oppure canticchiato una loro canzone. La storia della band è un incredibile miscuglio di litigi, successi, incomprensioni e amicizie, a riprova di come ciascun membro vi abbia veramente messo tutto se stesso. Risulta quasi impossibile riassumere una carriera proseguita per ben 50 anni, dal lontanissimo 1966 al 2016, anno del loro scioglimento.

Gli storici componenti dei Pooh, quelli conosciuti da tutti, sono arrivati qualche anno dopo l’esordio musicale della band. La composizione più famosa e più duratura, che è poi stata anche l’ultima, è quella che ha visto Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e il compianto Stefano D’Orazio.

I Pooh hanno dato vita a una scia di successi indimenticabili, che hanno segnato la memoria e la vita di molti italiani. Nel 2016, dopo tantissime vicissitudini e numerosi cambi nella formazione del gruppo, è arrivato il concerto d’addio. Il 30 dicembre di quell’anno si è tenuto l’ultimo concerto della band, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che ha visto per l’occasione una reunion dei volti più famosi che si erano succeduti nel tempo.

Una curiosità? Il nome che ha dato ispirazione alla band è orsacchiotto di peluche Winnie The Pooh, amatissimo dai bambini.

Canzoni

Di canzoni i Pooh ne hanno scritte, cantante, ideate e portate al successo veramente tantissime. Elencarle tutte diventa un’impresa eroica! Ne citiamo soltanto 10, in ordine assolutamente casuale perché ognuna di esse ha il proprio posto d’onore nel cuore di tutti.

Tanta voglia di lei

Pierre

Cercando di te

Dammi solo un minuto

Chi fermerà la musica

Piccola Katy

Domani

La mia donna

Linda

Pensiero

Instagram

