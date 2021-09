Sport e periferie, il Comune di Positano ottiene un finanziamento per 620mila euro

Positano è tra i beneficiari dei fondi stanziati dal Bando “Sport e Periferie”, promosso dal Dipartimento dello Sport, con lo scopo di realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti al recupero e alla riqualificazione degli impianti già esistenti sul territorio.

Al Comune di Positano sono stati stanziati fondi per un importo complessivo pari a euro 620mila circa che saranno destinati al completamento e adeguamento della palestra del Campo Sportivo “Vittorio De Sica” a Montepertuso. Verrà così ammodernata l’area fitness, insieme alla realizzazione del campo in erba sintetica, per offrire un’opportunità in più non solo ai tanti sportivi, ma a tutti i giovani del nostro territorio.

La progettazione relativa a questo finanziamento era stata avviata già dalla precedente Amministrazione De Lucia, a riprova che la continuità del buon governo porta ad eccellenti risultati e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Un particolare ringraziamento ai tecnici degli uffici comunali che hanno consentito di poter accedere a questo finanziamento e al delegato Antonio Palumbo che ha seguito passo passo tutte le fasi della progettazione.