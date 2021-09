Dalla Costiera amalfitana al Cilento per Positanonews

Spigolatrice di Sapri, la statua e le polemiche; ma poi, come avrebbe dovuto farlo il sedere? Piatto come quelli delle Barbie? Sapri, statua della Spigolatrice, realizzata dall’artista Emanuele Stifano, polemiche a non finire; e meno male che siamo nel 2021; ma era meglio un culo moscio? ma fatemi il piacere! E arte, punto e basta; ma i posteriori che avete visto a mare? Ora siete diventati tutti bigotti?

La statua è bella, quante cazzate, e poi..tutte le statue antiche sono nude e anche col pisello da fuori! Un bravo all’artista Emanuele Stifano e alla sua Spigolatrice; ma già circolano battutine satiriche in rete; udite udite! erano 300 erano giovani e forti e sono morti; e ti credo, con quel posteriore”.