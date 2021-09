Spiaggia piena a Positano: sembra ancora estate! La perla della Costiera Amalfitana ha ripreso ad attirare visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la città verticale è tornata la prima scelta di tanti turisti, che l’hanno scelta come luogo per trascorrere ore e giorni di relax.

Ma il fenomeno non si è limitato all’estate, appena conclusa: oggi è il 24 settembre, ma a Positano sembra ancora estate! La spiaggi è stata oggi presa d’assalto dai tanti che hanno voluto approfittare della bella giornata di sole e del primo giorno dell’ultimo fine settimana del mese.