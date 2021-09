Spiagge sicure 2021, Furore ottiene il finanziamento per prevenire e contrastare abusivismo commerciale e contraffazione

Il Comune di Furore rende noto: «Il Comune ha ottenuto finanziamento per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Con tali somme il comune ha previsto diverse azioni e misure. In particolare maggior numero di lavoro straordinario per il personale addetto al fine di ampliare la possibilità di controllo e vigilanza. Acquisizione di un motoveicolo che consente al personale addetto di raggiungere più facilmente le spiagge del Fiordo e della Praia atteso che la parte alta del Paese è distante dalla zona costiera. Acquisizione di ulteriori telecamere di videosorveglianza presso Marina di Praia e Fiordo di Furore ed acquisto di 1 PC portatile per supportare il personale addetto nelle relative attività di istituto. Acquisto di cartellonistica indicante le misure precauzionali da osservare per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19 oltre che informare i cittadini dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti».