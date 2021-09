Sorrento,dal Grand Hotel Vesuvio, si rinnova l’appuntamento con “MG by the sea”.

Ospitati per cinque giorni presso la splendida struttura sul Nastro Verde, prestigiose auto d’epoca provenienti da tutto il mondo sfileranno per le nostre strade. Durante il soggiorno, gli amatori della storica casa automobilistica inglese ,oltre la Penisola Sorrentina, visiteranno Napoli, Pompei, la Costiera Amalfitana e Capri.

Sorrento – Dopo alcuni mesi di over turismo di prossimità, che ha caratterizzato questo scorcio di stagione 2021, con il mese di settembre sembrano riprendere anche quegli eventi caratteristici del periodo e portatori di quel buon turismo rinomato al livello mondiale. Strutture di qualità, un itinerario gastronomico di eccellenza e complici le bellezze paesaggistiche del nostro prezioso territorio, continuano ad essere una forte attrattiva per eventi e manifestazioni che fanno ben sperare in una ripresa post covid. “MG by the sea” è senz’altro uno degli eventi ormai tradizionali, legati alle bellezze del territorio sorrentino.

Anche quest’anno gli organizzatori, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, sono riusciti a programmare preferendo la Regione Campania ed in particolar modo la Penisola sorrentina. Con la regia di MG Car Club Italia, settanta automobili, prodotte dalla storica casa inglese tra il 1932 e gli anni ’70, sfileranno nei luoghi più belli del territorio campano, con partenza da Sorrento percorrendo un itinerario che porterà fino al Cilento marittimo e rurale.

Una manifestazione che come al solito, vedrà la partecipazione di vere e proprie opere d’arte su quattro ruote provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Infatti, anche quest’anno, grazie ad una eccellente organizzazione è stata garantita la presenza di amatori e collezionisti provenienti dagli Stati Uniti, Ecuador, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Francia, Germania e ovviamente Regno Unito.

La prima parte, di MG by the sea 2021, prevede il soggiorno per cinque giorni a Sorrento presso il Grand Hotel Vesuvio. L’nizio dell’evento si è svolto con la suggestiva visita agli scavi di Pompei e il successivo trasferimento a Sorrento presso la splendida struttura sul Nastro Verde che sarà la base del soggiorno. Dove il Management ha garantito la massima assistenza ed un garage destinato esclusivamente a tali preziose auto d’epoca.

In questi giorni previste anche escursioni a Napoli e Capri. Da martedì 14 settembre, inizierà il tour automobilistico con visita al Monastero di San Paolo al Deserto presso Sant’Agata sui Due Golfi ed al suggestivo belvedere dell’Annunziata. La testa del corteo sarà animata anni dalle auto più vecchie , come la MG M Double Twelve (1930), MG F2 (1932), MG J2 (1933), MG PA (1934), MG TB (1939).

Di seguito, la sfilata delle preziose auto d’epoca inglesi dirigerà verso la Costiera Amalfitana, con tappe a Positano e Cetara. Successivamente trasferimento a Paestum e la visita al parco archeologico, e poi a Castellabate ,Acciaroli ed il favoloso Cilento. La prima vettura MG fu realizzata in Inghilterra nel 1924 da Cecil Kimber con lo scopo di creare vetture sportive che fossero alla portata di tutti quegli appassionati non blasonati che non potevano permettersi vetture di un certo prestigio e costo come Jaguar, Bentley , oppure Aston Martin.

In seguito le vetture MG si distinsero piazzandosi ai primi posti nelle più famose gare dell’epoca. Da ricordare il contributo di Tazio Nuvolari a bordo della mitica MG/K3. Alcuni modelli stabilirono persino diversi record mondiali di velocità, contribuendo a creare la leggenda MG. Oggigiorno possedere un vettura storica rappresenta senz’altro un impegno non indifferente.Innanzitutto necessita una certa competenza e senz’altro l’ esigenza di vivere con serenità tale passione.

In molti casi l’acquisto di una vettura storica significa continuare ad assicurarne il valore nel tempo con la ricerca dei pezzi originali della casa costruttrice, il restauro di qualità eseguito da meccanici ed artigiani storici specializzati.

Oltre a paesaggi e panorami mozzafiato che il nostro territorio continua ad offrire, l’itinerario sarà occasione per degustare i piatti tipici della cucina campana. Senz’altro eventi come” MG by the sea “contribuiscono in maniera determinante alla promozione dei luoghi più belli e suggestivi della Campania. Pertanto, oltre alla tradizionale ospitalità delle nostre rinomate strutture turistiche, di primaria importanza diventa la massima collaborazione da parte delle Amministrazioni comunali e delle Autorità preposte alla vigilanza ed alla sicurezza, affinché gli organizzatori di tali importanti eventi possano continuare a preferire il nostro territorio che senz’altro, benché trascurato,continuerà a fare la sua parte. – 12 settembre 2021 – salvatorecaccaviello