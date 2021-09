Sorrento-Villa Fiorentino. Facciamo sparire la sclerosi multipla, insieme, con le mele dell’AISM

La Mela del 50esimo della AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla),la troverai a Villa Fiorentino nelle date e negli orari segnati.

venerdi 1 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 sabato 2 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

domenica 3 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

La cura definitiva non c’è ancora, ma la ricerca ha fatto grandi progressi. Per questo è importante continuare a sostenere gli studi sulla sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che nella metà dei casi colpisce persone sotto i quarant’anni. Proprio per continuare a dare forza alla ricerca e per ampliare i servizi dedicati ai giovani colpiti dalla malattia, l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) torna in questi giorni nelle piazze, con milioni di mele, nell’anno in cui festeggia il suo cinquantesimo anniversario