Sorrento: tornano i controllori, lunga la fila alla biglietteria della stazione. Sui mezzi del trasporto pubblico locali è riapparsa la figura del controllore. Infatti, come aveva affermato qualche tempo fa Umberto De Gregorio, il presidente di Eav, l’azienda regionale di trasporto su ferro e gomma della Campania, «La novità da oggi per il trasporto pubblico locale è il ritorno del controllore, ma sul compito di verificare la mascherina aspettiamo la trattativa nazionale tra governo e sindacati, che sono contrari».

Infatti, nel corso della mattinata di ieri, alla stazione di Sorrento si sono formate delle lunghe code alla biglietteria della stazione, per acquistare il ticket.

A commentare l’episodio è stato lo stesso De Gregorio, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Controlleria in corso a Sorrento e… tutti in fila a fare il biglietto! Un popolo che ha bisogno di essere costretto a fare il proprio dovere non va lontano!», sottolineando come, spesso, si abbia l’abitudine di non acquistarlo affatto.