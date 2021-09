Sorrento, tolto da piazza Tasso il trenino. Colucci “Ne vogliono decretare la fine”

Il Comune di Sorrento con ordinanza sposta la partenza del trenino da Piazza Tasso a Piazza Lauro, Francesco Mosca fa un post pubblico sul social network facebook

Il #TreninoLillipuziano di #Sorrento è una iniziativa imprenditoriale assolutamente meritevole, da studiare nelle facoltà di economia e commercio; allegro, ecologico, utile ai turisti e in più produttivo di profitto, tasse per stato e città e posti di lavoro.

Mi auguro che la nuova collocazione venga opportunamente reclamizzata in tutti i modi utili per raggiungere i potenziali passeggeri, di modo da supplire allo spostamento dalla piazza principale.

Sono certo che porterà sviluppo alle attività che gravitano attorno piazza Lauro, così da rilanciare anche la immagine un po’ #fanè della piazza favorita dai giovani della mia generazione.

In tal caso non ci si dimentichi di assegnare una pubblica onorificenza adatta al suo ideatore, il signor Fabio .

Il post di Francesco Mosca, dopo l’ordinanza del Comune di Sorrento che sposta il trenito da Piazza Tasso a Piazza Lauro viene subito replicato da Fabio Colucci

La ringrazio per l’attestato di stima e simpatia espressa per me.

Purtroppo quella postazione per il passato è stata già testata ed è risaputo che li i fatturati si riducono al 20% di quelli di Piazza Tasso.

In quella postazione il trenino non ha futuro e quindi sono certo che questa attività è arrivata al capolinea.

Li non si riusciranno a sostenere le spese fisse e quelle del personale.

Ma questo pare sia ininfluente nel prendere questa decisione .

Però ci saranno altre persone che ne godranno e questo è un target evidentemente centrato.

Ma va bene così.

Confido nella Provvidenza Divina che è sempre venuta in mio soccorso nella mia vita, che a causa delle avversità prodotte dagli uomini mi ha fatto sempre rialzare dal fosso dove ero stato spinto.