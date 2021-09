Sorrento.The World la nave condominio in rada

Lo skyline del golfo di Sorrento, oggi 1 settembre 2021, è caratterizzato dalla presenza di una nave passeggeri, che non vedevamo da parecchio tempo. Quasi a conferire un senso di normalizzazione, in un momento ancora di emergenza sanitaria. Ma a guardar bene , si tratta di una nave da crociera speciale, essa è infatti abitata da 120 nuclei familiari che risiedono a bordo permanentemente. E’ nelle riunioni condominiali che si decide, con il comandante, il luoghi e la rotta da seguire.

Ieri mattina, questo paese galleggiante, ha passato lo stretto di Messina , proveniente da Otranto e precedentemente Dubrovnick. Girovagando per il Mediterraneo est e soffermandosi nelle isole Greche più belle, a Limassol per scalo tecnico e imbarco provviste.

I comproprietari pagano la modica cifra di 320mila euro di spese condominiali all’anno (che comprendono anche gli stipendi per l’equipaggio). Oltre ai 120 ospiti ci sono 280 addetti del personale di bordo. La nave ospita in totale 150 famiglie di 20 nazionalità diverse, la prevalenza è statunitense mentre il resto è diviso tra europei, asiatici, australiani, sudamericani e sudafricani.

L’età media dei residenti è sui 65 anni , tutti pensionati. Ma ci sono anche molti uomini d’affari più giovani che hanno scelto questa nave per il loro smart working su di un appartamento galleggiante per avere la possibilità di svegliarsi ogni giorno in posti diversi. Del resto a bordo hanno 4 ristoranti con chef di alto livello, negozi, stanze da biliardo e simulatori di golf, centri fitness, campi da tennis, pista di jogging, centri benessere, due piscine, la clinique la prairieche con trattamenti orientali, biblioteca, cinema, teatro, libreria, ed il grande bar per gli aperitivi al tramonto.

Gli ospiti sono super selezionati, solo per fare un esempio, prima di poter salire a bordo bisogna dimostrare di avere una fedina penale immacolata e di rispettare la lista d’attesa che si è creata negli anni. In caso contrario non sarà possibile in alcun modo acquistare un appartamento o affittarlo.