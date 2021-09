Sorrento, sabato 2 ottobre sarà inaugurata l’area di sgambatura per i cani presso Villa Fiorentino

Sarà inaugurata sabato 2 ottobre, alle ore 17.30, l’area di sgambatura per i cani presso Villa Fiorentino a Sorrento. Lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe sarà in funzione dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18. L’accesso è situato in via degli Aranci, nei pressi del Centro Anziani, mentre per le persone portatrici di handicap, l’ingresso è quello del corso Italia.

L’area è dotata di aree separate, abbeveratoi e cestini per il conferimento delle deiezioni ed attrezzature per agility dog che saranno installate in occasione di giornate di addestramento e ricreative. Per l’accesso all’area di sgambatura è necessario essere in possesso di una tessera riportante i dati del cane, da richiedere all’indirizzo e-mail controlli@penisolaverde.com oppure presso l’ufficio di Penisolaverde, in Via degli Aranci 35, mediante un modulo al quale dovrà essere allegata copia del certificato di iscrizione all’anagrafe canina e copia del libretto sanitario del cane o dei certificati di vaccinazione.