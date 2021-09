Sorrento: revoca della fermata del trenino Lillipuziano in piazza Tasso, spostata in piazza Lauro. Il comandante della polizia municipale di Sorrento, colonnello Rosa Russo, ha deciso, d’accordo con il sindaco Massimo Coppola, di rimodulare la disciplina relativa all’assegnazione degli spazi per lo stazionamento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale. L’ordinanza entra in vigore mercoledì prossimo 15 settembre 2021.

Il provvedimento stabilisce in piazza Tasso, “sul tratto compreso tra il bar “Syrenuse” e l’hotel “Excelsior Vittoria”, la revoca della fermata del Trenino Lillipuziano e l’istituzione della fermata dell’autobus di linea della Eav – linea D (Marina Grande/Centro)”.

Allo stesso tempo sul corso Italia, in corrispondenza del civico 210 (altezza esercizio di vicinato “Tezenis” – area esterna alla carreggiata), scatta la revoca dell’area di stazionamento per le autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi) del Comune di Sorrento e l’istituzione di un’area riservata alla fermata del Trenino Lillipuziano, con divieto di sosta con rimozione coatta per gli altri veicoli.

Infine, sempre in piazza Lauro (altezza civici 2­3), prevista l’istituzione di un’area di stazionamento per le autovetture in servizio pubblico da piazza (taxi) del Comune di Sorrento.