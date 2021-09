Sorrento, proposti nuovi parametri di classificazione per strutture alberghiere e ricettive

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola rende noto: «In linea con gli obiettivi individuati dai lavori degli Stati Generali del Turismo, abbiamo approvato in giunta un atto di indirizzo rivolto alla Regione Campania, finalizzato ad inserire tra i criteri di classificazione alberghiera alcuni parametri ispirati all’ecosostenibità come la percentuale di raccolta differenziata, l’assenza di plastica monouso, la presenza di erogatori di acqua. E, ancora, il recupero delle acque piovane, la produzione di energia green, il compostaggio dei rifiuti, la lotta allo spreco alimentare.

Sono alcuni dei nuovi parametri di classificazione proposti per le strutture alberghiere e per le strutture ricettive “all’aria aperta” – campeggi, villaggi turistici, aree di sosta – al fine di premiare quelle attività che fanno della sostenibilità ambientale un impegno costante e quotidiano. Viviamo in uno dei territori più belli al mondo, abbiamo il dovere di rispettarlo e tutelarlo».