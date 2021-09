Sorrento, promessa mantenuta: ritornano le piante sul Corso Italia a Piazza Veniero.

Dopo mesi dal completamento dei lavori per l’impianto fognario e lamentele da parte dei cittadini residenti, stamattina gli operai di Penisola Verde hanno provveduto alla ripiantumazione delle piante danneggiate o asportate durante i lavori. Chi aveva pensato ad una dimenticanza voluta da parte dei vertici dell’Amministrazione si è dovuto ricredere. Ulteriore dimostrazione che il cambiamento richiede tempo, impegno e tanta pazienza.

Sorrento – Dopo mesi di lamentele e sollecitazioni da parte dei cittadini residenti circa la mancanza di varie piante che prima dei lavori alla rete fognaria, da parte della Gori, ornavano il tratto di Corso Italia nei pressi di Piazza Veniero, stamane gli operai di Penisola Verde hanno provveduto alla ripiantumazione di nuovi esemplari di arancio nelle apposite aiuole.

Interventi che poi sono seguiti anche lungo tutta la zona pedonale del Corso Italia con controlli e sostituzione delle piante in sofferenza. Come è noto tali piante furono asportate dalla ditta esecutrice dei lavori, per consentire una maggiore manovrabilità ai mezzi impegnati sul cantiere, ma che tuttavia a lavori completati non furono immediatamente rimpiazzate.

Per vari mesi tale situazione è stata oggetto di polemiche da parte della cittadinanza residente che già aveva subito una serie di disagi a causa del prolungamento dei lavori. Varie le illazioni circa tale inspiegabile situazione, che faceva presagire ad ulteriore spazio da adibire ad altro uso, a discapito del patrimonio arboreo cittadino.

Incrementando in tal modo le varie criticità ereditate dalle passate amministrazioni ed ormai caratteristiche di quella che dopo tutto si può considerare una delle zone più attraenti della nostra Città.

Fino ad oggi , dall’incrocio con l’Ospedale evidenti erano tre postazioni ancora senza piante, mentre sul lato sinistro la postazione della pianta di arancio che all’epoca fu asportata con un mezzo meccanico, spesso risultava inspiegabilmente coperta con dei basoli e a volte oggetto di occupazione di suolo pubblico da parte dell’attività commerciale adiacente.

Alle varie sollecitazione e lamentele, il Sindaco Massimo Coppola ,

ha sempre risposto di avere pazienza e che tale situazione rimaneva senz’altro attenzionata nell’agenda degli innumerevoli interventi che la Città ed in particolare il patrimonio arboreo, dopo anni di trascuratezza, ora richiedono.

Stamane, tale promessa, è stata mantenuta e chi aveva pensato ad una “dimenticanza programmata” si è dovuto ricredere. Ulteriore dimostrazione che il cambiamento, quando realmente voluto, richiede tempo, impegno e tanta pazienza. – 24 settembre 2021 – salvatorecaccaviello