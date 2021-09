Il 26 settembre la città di Sorrento ha omaggiato Enrico Caruso per il centenario della sua scomparsa, grazie al mega evento del Grand Hotel Excelsior Vittoria. Domenica è stato proiettato il cortometraggio «L’Eterno» da una idea del tenore Gianluca Terranova, che qualche anno fa ha interpretato Enrico Caruso nella fiction dedicata proprio al grande artista partenopeo dal titolo «La voce dell’amore». Sceneggiatura e regia di Giovanni Pelliccia. Il corto, girato nella iconica Suite Caruso dell’Excelsior Vittoria di Sorrento, prodotto dalla fondazione Cives-Mav di Ercolano, in collaborazione con la Scabec Regione Campania e la Film Commission Regionale, è un omaggio al tenore Enrico Caruso nel centenario della sua morte.

Si tratta del più grande evento mai visto nel 2021, organizzato da un Hotel della Campania, secondo noi di Positanonews. Lusso e professionalità approdavano da ogni lato, a partire dal tavolo imperiale che è difficilissimo da gestire, sono stati tutti eccezionali , dalla famiglia Fiorentino, proprietari dell’hotel, a tutti i ragazzi e ragazze in sala e in cucina . Il personale eccellente, fra questi abbiamo ritrovato Marco Gargano di Atrani, un professionista della Costiera amalfitana , ma anche la parte amministrativa e organizzativa , e la presentazione sul terrazzo che abbiamo seguito in diretta . La serata ha avuto inizio con un aperitivo alle 19:30 sulla leggendaria Terrazza Vittoria dello storico albergo di Sorrento. C’era il presidente della Fondazione Sorrento Gaetano Milano con il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, che era stato impegnato in un altro importante evento su Dante, a dimostrazione che la Città del Tasso sta davvero risorgendo . A seguire proiezione del corto e cena a firma dell’executive chef, lo stellato Antonino Montefusco, che si è riconfermato all’altezza di un evento del genere.

Ospite dal vivo della kermesse sorrentina il tenore Gianluca Terranova e i 12 talenti lirici di Italia Opera Talent, il primo TV show interamente dedicato all’opera lirica internazionale. La prima serie 2021 dedicata ad Enrico Caruso e condotta dal tenore Gianluca Terranova punta ad offrire una vetrina a giovani talenti ed a far conoscere l’opera a chi non l’ha mai vista, perché oggi più che mai la lirica ha bisogno di visibilità al di fuori delle roccaforti dei teatri.