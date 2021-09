Sorrento: non funziona la Tac, diversi i viaggi fino a Castellammare di Stabia. Nuovi problemi per l’Ospedale Santa Maria la Misericordia di Sorrento: infatti, il macchinario per la TAC, acronimo di Tomografia Assiale Computerizzata, al momento non funziona.

La TAC è una tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti (o raggi X) per ottenere immagini dettagliate, in versione tridimensionale, di aree anatomiche specifiche del corpo umano (es: encefalo, ossa, vasi sanguigni, organi addominali, organi toracici, vie respiratorie ecc.), di fondamentale importanza in un ospedale.

Per questo motivo, i viaggi verso Castellammare di Stabia sono stati svariati.

Ci auguriamo che questo problema si possa risolvere quanto prima.