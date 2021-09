Sorrento, minacce al sindaco Massimo Coppola da un uomo con accento calabrese che parlava del trenino “Andrò avanti”. Una vicenda dai contorni inquietanti, potrebbe essere un folle, intanto ci sono indagini in corso e l’acquisizione di video e audio dalle telecamere . Poco fa abbiamo saputo di un possibile tentativo di intimidazione a carico del sindaco Massimo Coppola, un uomo, con accento calabrese, avrebbe fatto riferimento al trenino, la cui fermata è stata spostata da Piazza Tasso a Piazza Lauro , aspettiamo ovviamente informazioni più precise , ma abbiamo contattato il primo cittadino che ha confermato “Ci sono indagini in corso sulla vicenda, non mi faccio intimorire da nessuno, andrò avanti sulle mie scelte che ritengo dettate da presupposti razionali per il bene della Città”