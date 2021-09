Renato Cioffi aveva messo tutti in guardia sul valore del Matino ed ha avuto ragione: “Loro hanno fatto una buona partita, ma noi non abbiamo affatto demeritato. Anzi, nel nostro momento migliore una disattenzione su palla inattiva ci ha penalizzato. Dobbiamo capire che questo è un girone difficilissimo nel quale ogni partita non avrà un esito scontato. Forse abbiamo fatto meglio della gara con la Mariglianese ma stavolta gli episodi non ci hanno sorriso. Adesso dobbiamo già pensare alla gara con il Bitonto provando anche a migliorare la condizione di alcuni elementi del gruppo”.