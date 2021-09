Sorrento, la frazione di Priora è ancora in attesa del “vento del cambiamento”.

Impianto di illuminazione mal funzionante; totale assenza di controllo e vigilanza; strade sporche e mal curate; sosta selvaggia e mancanza di aree di parcheggio; fondi abbandonati ed ataviche situazioni di dissesto idrogeologico, ancora una volta i cittadini evidenziano lo stesso triste scenario che da decenni caratterizza questa parte del territorio. Dove la comunità ha creduto e forse pazientemente , continua ancora ad avere fiducia in chi ha promesso un taglio netto con il passato.

Sorrento – Il “vento del cambiamento”, che tanti speravano fosse una vera e propria bufera, tarda molto nel far sentire i suoi effetti lungo la Frazione di Priora. Di fronte alle numerose promesse elettorali di un anno fa (al momento inevase), sebbene la fiducia verso chi ha promesso un netto taglio con il passato sembrerebbe immutata, inizia tuttavia a serpeggiare un certo mal contento verso l’attuale Amministrazione.

Purtroppo, come spesso è capitato in passato, nonostante Priora conti il maggior numero di votanti rispetto ad altre frazioni, in mancanza di un vero interlocutore in Comune, che tuteli in modo concreto gli interessi della comunità, a farne in un certo qual modo le spese ancora una volta chi, nel raccontare il territorio, all’epoca si è speso per il cambiamento proposto dall’attuale Sindaco Massimo Coppola,

rimane tuttavia l’unico vero punto di riferimento per una popolazione al momento scontenta. Come nostro solito, abbiamo raccolto una serie di opinione ed (ahime!) altrettante lamentele e dissensi verso i nostri amministratori, nella speranza che un tale messaggio arrivi a chi di dovere e pertanto si possa ricorrere presto ai ripari. In evidenza la solita ed atavica differenza di trattamento ,di questa parte del territorio, con altre frazioni che magari sono ben più rappresentate in Consiglio Comunale. Le lagnanze interessano anche il nuovo impianto di illuminazione di via Crocevia e Santa Maria del Toro. Un progetto della vecchia amministrazione che il nuovo Sindaco Coppola ha subito provveduto a realizzare, ma che all’atto pratico al momento funziona a singhiozzo alternandosi, in alcune parti con il vecchio impianto ancora attivo. Con il risultato che alcuni tratti delle strade rimangono spesso totalmente al buio. Stessa cosa dicasi per il tanto atteso impianto sul Nastro Verde, che spesso va il black out.

Dopo un inizio con un certa attenzione ,circa la manutenzione e la pulizia delle strade, ormai da tempo le cunette e le carreggiate risultano sporche e mal curate. Addirittura in alcuni punti, invase da sterpaglie e rovi provenienti dalle proprietà limitrofe e da fondi del tutto abbandonati. Da tempo secondo molti cittadini non si registra la presenza della spazzatrice e degli operatori di Penisola Verde addetti alla manutenzione del verde pubblico. Stessa situazione si verifica lungo Nastro Verde dove spesso ,dopo i frequenti nubifragi cunette e caditoie rimangono intasate da rifiuti e residui di vegetazione. Rappresentando, in tal modo, un ulteriore pericolo in caso di ulteriori nubifragi Altra piaga, sia di via Crocevia che del tratto di Nastro Verde che attraversa la frazione, è rappresentato senz’altro dalla sosta selvaggia. Una carenza dovuta soprattutto alla mancanza di vere e proprie aree di parcheggio e pertanto i residenti sono costretti , soprattutto lungo via Crocevia a sostare lungo le cunette.

Un tale intasamento è chiaro che rappresenta un vero e proprio pericolo per la circolazione lungo tale tracciato, che spesso viene percorso da scooter e moto ad alta velocità. Sotto tale aspetto una maggiore attenzione, da parte delle Forze dell’Ordine preposte, sarebbe quanto mai opportuna. Altra situazione da tempo evidenziata, le innumerevoli infiltrazioni di acqua, dopo il rifacimento del manto stradalee i lavori alla fognatura, all’interno della Chiesa di Sant’Attanasio e della Vergine del Rosario, con forti conseguenze alle mura perimetrali.

Che dire poi della problematica inerente il dissesto idrogeologico con la presenza di innumerevoli aree del territorio classificate “zona rossa” che un forsennato consumo di suolo ed una mancanza di vigilanza lungo rivoli e valloni contribuiscono a rendere sempre più attuale. Situazioni ataviche come Via Li Schisani, che da tempo aspettano una soluzione, sebbene siano nell’agenda dell’attuale amministrazione, stentano ancora una volta ad essere prese in considerazione in modo concreto. Una mancanza di attenzione che secondo i residenti non trova alcuna giustificazione se paragonato a quanto si realizza altrove. I cittadini di Priora non si rassegneranno , come si vocifera, ad essere classificati di serie “B”. Si spera presto di smentire con i fatti, determinate illazioni ,che in fondo niente è cambiato e che l’attuale amministrazione, visto la mancanza di opposizione, non sia altro che il prosieguo della vecchia.

Per quanto ci riguarda continueremo, come in passato, il racconto quotidiano del nostro territorio, evidenziando le varie problematiche che l’attanagliano. In particolar modo la voce di chi deluso dissente e di coloro, come i nostri amministratori, quando con fatti concreti riusciranno a porre finalmente rimedio a determinate evidenti lagune, dimostrando che una nuova stagione finalmente è alle porte. – 08 settembre 2021 – salvatorecaccaviello