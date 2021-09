Sorrento, incidente in via degli Aranci, padre e bambino di 4 anni travolti “Miracolati da San Pio”

Sorrento, ancora un incidente in Via degli Aranci, lasciamo parlare il post di Schisano

Mio figlio trasportato al santobono per ulteriori accertamenti.

Poi non si è capito più nulla.

Stavamo attraversando la strada, come sempre, mano nella mano.

E da un anno che stiamo cercando di allertare emergenza velocità in via degli aranci.

Credo che se sono qui a scrivere e solo perché oggi è S.Pio, ed ha miracolato mio figlio è me.

Da semplice cittadino e padre, chiedo aiuto a far risolvere questo grande problema di via degli aranci. Aiutiamoci a migliorarci, per noi è la nostra città.