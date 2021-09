Sorrento in lutto per la scomparsa dell’82enne Francesco Iacuaniello, Magistrato in pensione

Sorrento. All’età di 82 anni si è conclusa l’esistenza terrena del Dott. Francesco Iacuaniello. Una vita spesa per la famiglia e per il lavoro di Magistrato svolto sempre con grande passione e dedizione con l’amore per la giustizia che lo ha caratterizzava. Per tanti anni ha ricoperto il ruolo di Presidente della Corte d’Appello e del Tribunale per i Minorenni di Napoli, rispettato e benvoluto in tutto l’ambiente giuridico per la sua rettitudine ed onestà. Negli ultimi della sua pensione si è dedicato alla famiglia, ai figli ed ai nipoti che lo hanno assistito con amore anche durante l’ultimo percorso segnato dalla sofferenza fisica.

A dare il triste annuncio della sua dipartita la moglie Liliana, i figli Tullia, Flavia e Fabio, i generi, i nipoti ed i parenti tutti.

Il rito funebre sarà celebrato domenica 26 settembre alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.