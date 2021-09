Sorrento, il “Sushi” di Re Food e la pizza “Delizia di zucca”. Settembre andiamo è tempo di visitare un ristorante che ci sorprende sempre in meglio. La famiglia Savarese è sinonimo di qualità ed eccellenza e non solo di legame al territorio , con la terra, quella di Priora, da dove provengono dei prodotti straordinari. La nostra visita è del 2 settembre 2021 sera ed è un buon preludio a quello che presenterà il locale in questo autunno, un locale che assolutamente consigliamo. Intanto Peppe , con una esperienza nel campo della ristorazione e dell’hotellerie da far invidia a chiunque, è un patron eccezionale. Ospitalità , cortesia, professionalità, capacità che trasmette a chiunque venga a lavorare qui, il suo personale ovunque vada viene stimato nei luoghi d’eccellenza, da Capri a Massa Lubrense, ristoranti gourmet e Vip, come pure Cuomo il nostro amico pizzaiolo che ha aperto una attività al Nord , sostituito eccellentemente da Antonio Milano, che ci ha fatto assaggiare due pizze straordinarie la “Arcobaleno” , con ortaggi del territorio , e la “Delizia di zucca”, così la abbiamo ribattezzata noi di Positanonews, una pizza deliziosa con crema di zucca e stracciata. L’antipasto di mare, che ci illustra Alessandro in video, il “Sushi” di Re Food, è davvero supremo, prodotti freschi, di buona qualità e la cucina si conferma ottima. Il vino “Luisa” , un pinot grigio , che consigliamo. Un modo per trascorrere una bella serata nel centro storico della Città del Tasso con una famiglia che rappresenta la parte buona dell’ospitalità di Sorrento, che completa con l’Hotel Savoia, un albergo che consigliamo, a pochi passi da Piazza Tasso. Una famiglia che fa onore a Sorrento e davvero merita riconoscimento