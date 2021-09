Sorrento, il sindaco Massimo Coppola: “L’edizione 2021 delle Giornate Professionali di Cinema nel segno della rinascita”

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola comunica: «In occasione della 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, abbiamo presentato le Giornate Professionali di Cinema in programma a Sorrento dal 29 novembre al 2 dicembre. La pandemia ha profondamente inciso in tanti settori produttivi, tra cui l’industria cinematografica, comparto che ha maggiormente risentito della crisi economica. Proprio per questo motivo l’edizione 2021 delle Giornate Professionali del Cinema acquista un senso tutto nuovo di rinascita e di ripartenza.

A fare da sfondo a tutto questo sarà ancora una volta la nostra città, tradizionalmente legata ad un appuntamento che accoglie in penisola sorrentina attori, registi, produttori, esercenti e tanti altri protagonisti del cinema italiano. La manifestazione apre il cartellone di eventi natalizi, ed ha il merito di allungare la stagione turistica, in un momento particolare per tutta la filiera, che sta uscendo a fatica da un periodo nero e da dimenticare.

Non è ancora terminata la stagione estiva e già si prospetta un anno pieno di iniziative che porteranno Sorrento sempre più al centro del dibattito nazionale ed internazionale. Questo è il coraggio di cambiare!».