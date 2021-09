Sorrento, il Monumento ai Caduti privo di illuminazione. A segnalarlo Francesco Gargiulo

Sorrento. Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso della città ed ideatore del Movimento Civico “Conta anche tu”, segnala su Facebook la situazione in cui versa il Monumento ai Caduti la cui fiaccola, posta sulla cima, è da tempo al buio. Gargiulo rivolge un invito a chi di dovere per ripristinare l’illuminazione del Monumento, la cui fiaccola ha un forte valore simbolico poiché rappresenta il sacrificio di chi ha dato la vita per la nostra Patria.

Ci auguriamo che l’appello di Francesco Gargiulo possa sortire l’effetto desiderato e restituire al Monumento ai Caduti tutta la bellezza ed importanza che merita nel ricordo dei tanti che hanno perso la vita combattendo.