Sorrento, il Grand Hotel Excelsior Vittoria ancora tra i migliori del mondo. Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento è stato riconosciuto ancora una volta tra i top hotel al mondo nella classifica appena pubblicata da Travel+ Leisure, che raccoglie le preferenze di tutti i viaggiatori e lettori del mondo. Quest’anno si è classificato terzo tra i Top Italy Resorts hotels, primo tra gli alberghi delle due costiere, sesto nella sezione dei Top European Resorts, e 48° nella classifica mondiale World’s Best Hotels 2021.

Un risultato eccellente, che non può far altro se non rendere orgogliosa la famiglia Fiorentino, giunta oramai alla sua quinta generazione, che fondò l’albergo nel lontano 1834 e da allora tiene le redini della struttura, strizzando l’occhio alle costanti innovazioni seppur mantenendo l’identità storica di questo iconico albergo di lusso. L’impegno e la passione dei collaboratori hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo, anche in un anno difficile, che non ha ancora visto la piena ripresa del settore.

Il Grand Hotel Excelsior Vittoria, Hotel Cinque Stelle Lusso a Sorrento è iconico in tutta la Penisola Sorrentina e non solo. Situato nel cuore di Sorrento, si trova su un’alta scogliera con viste spettacolari sul Golfo di Napoli e del Vesuvio, ed è un albergo 5 stelle lusso dal fascino raffinato. Questo è lo stesso luogo dove, secondo la leggenda, l’imperatore romano Augusto aveva la sua villa. Facili da riconoscere quando si arriva a Sorrento dal mare, i tre edifici ottocenteschi in stile classico dell’hotel si trovano appena sopra il porto cittadino. La struttura è immersa nel verde lussureggiante di un esclusivo giardino mediterraneo di 20.000 mq, con agrumeto e uliveto, dove gli ospiti trovano anche la Spa e l’area piscina. Dispone di 79 fra camere e suite vista mare o giardino, finemente arredate e con i comfort più moderni, oltre che di tre ristoranti, lo stellato Terrazza Bosquet, il Ristorante Orangerie, nel fresco del giardino, e il ristorante Terrazza Vittoria, sull’omonima terrazza.

I ristoranti sono supervisionati dall’executive chef Antonino Montefusco, sorrentino di nascita, ed offrono una gastronomia di classe con specialità locali a base di ingredienti biologici provenienti dalla penisola sorrentina e dall’orto dell’albergo, nonché internazionali.

Nel corso degli anni, nella sua lunga storia, il Grand Hotel Excelsior Vittoria ha fatto parte del Grand Tour e ha accolto monarchi, politici, artisti e celebrità, che hanno amato l’incantevole e il clima mite della Costiera Amalfitana. Tra gli altri, Richard Wagner, Enrico Caruso, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Luciano Pavarotti, Sophia Loren e Lucio Dalla, i quali hanno tutti apprezzato l’eleganza dell’hotel e il suo servizio attento.