Sorrento, il giornalista Antonino Siniscalchi: “Compleanno speciale. Dal Miur all’Inps, dal Mattino all’Inpgi”

Sorrento. Riportiamo il post del giornalista Antonino Siniscalchi: «Gli eventi che hanno caratterizzato la mia quotidianità si sono spesso concretizzati in occasione delle ricorrenze di onomastico e compleanno. Anche oggi si è manifestata in maniera dirompente questa tradizione. Con la tappa dei sessantasette anni, infatti, è arrivata una svolta nella mia quotidianità che ancora non sono riuscito a metabolizzare. Non dico da quanti anni, ma per la prima volta, ho festeggiato il genetliaco senza l’appuntamento con il ritorno a scuola per il primo collegio dei docenti. Insomma, oggi si è consolidato il nuovo ruolo di docente emerito. Lascio il Miur per approdare all’Inps; cambia anche il rapporto di collaborazione giornalistica e a Il Mattino subentra l’Inpgi. Così è la vita, si cresce e si cambia. Buon vento a me, questa volta. Grazie a quanti mi hanno accompagnato in questa intensa quotidianità professionale che ho cercato di onorare con impegno e serietà, onestà e rispetto delle istituzioni che mi hanno nobilitato della loro fiducia. Chest’é!».

E noi della redazione di Positanonews formuliamo i migliori auguri al Dott. Antonino Siniscalchi in questa occasione speciale.