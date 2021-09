Sorrento, il Comandante dei carabinieri Ivan Iannucci diventa maggiore . Un gran passo avanti per l’ufficiale dell’Arma ed anche una curiosità che ne sottolinea il prestigio. È la prima volta da quando è stata istituita la compagnia dei carabinieri di Sorrento, che ha competenza sul territorio da Vico Equense a Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e , oltre la Penisola Sorrentina, Capri , che al vertice ci sia un ufficiale di grado superiore a quello di capitano. Accade ora con la promozione a maggiore del comandante Ivan Iannucci.

Originario di Sora, in provincia di Frosinone, 35 anni, laureato in Giurisprudenza e Scienze per la sicurezza interna ed esterna, Iannucci è comandante della compagnia di Sorrento, che coordina un comprensorio di otto Comuni, con una popolazione complessiva di 96mila abitanti, dal mese di settembre 2019, quando è subentrato al capitano Marco La Rovere.

Auguri da Positanonews