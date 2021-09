Sorrento: grande successo per la “Passeggiata nel blu” da Capo Cervo ai Ninfei di epoca romana. Si è conclusa da qualche minuto la “Passeggiata nel blu” da Capo Cervo ai Ninfei di epoca romana, posti alla fine della Spiaggia San Francesco a Sorrento. Per garantire la massima partecipazione sono state organizzate tre passeggiate, con partenza alle ore 16,30 – 17,00 e 17,30. Al termine un gruppo di alunni dell’Istituto Grandi di Sorrento, indirizzo musicale, si è esibito in brani di musica classica. Con queste passeggiate si sono chiuse le attività 2021 legate alla Bandiera Blu. I partecipanti sono stati guidati da Vincenzo Astarita e da Gaia Gargiulo. Un ringraziamento speciale va all’Hotel Syrene che ha organizzato un piacevole rinfresco per tutti i partecipanti della passeggiata.

“Con la passeggiata di oggi, tappa fissa rinnovata e migliorata nel tempo, con la grande bonifica dei fondali, che inizierà lunedì prossimo e si concluderà con una giornata ecologica sabato prossimo 2 Ottobre, terminano le attività estive legate alla bandiera blu nel migliore dei modi. Ci apprestiamo a vivere un autunno-inverno all’insegna dell’ambiente e della natura, valorizzando i sentieri presenti sul nostro territorio e continuando le iniziative di sensibilizzazione ambientale a tutela del mare e di tutte le bellezze della nostra terra. Un grande ringraziameno a tutti i partecipanti e il mio personale plauso a Vincenzo Astarita e Gaia Gargiulo, che ci hanno magistralmente accompagnati in queste passeggiate e agli alunni dell’istituto Grandi che ci hanno deliziato con la loro musica”.

Un ringraziamento speciale va all’Hotel Syrene che ha organizzato un piacevore rinfresco per tutti i partecipanti della passeggiata. Questa la dichiarazione rilasciata a a conclusione della manifestazione dal Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco.