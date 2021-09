Sorrento. Giovedì 9 settembre, Open Day vaccinale alla scuola Tasso

Giovedì 9 settembre, dalle ore 9 alle 14, presso l’istituto comprensivo Torquato Tasso di Sorrento, in via Marziale, si terrà un Open Day vaccinale rivolto a tutti: cittadini, non residenti e turisti. Ma principalmente indirizzato agli studenti, ai loro genitori e al personale di tutte le scuole situate a Sorrento.

L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale di Sorrento, guidata dal sindaco Massimo Coppola, che organizza l’appuntamento insieme alla Asl Napoli 3 Sud, guidata dal direttore generale Gennaro Sosto, con il coordinamento del referenze aziendale Covid-19, Antonio Coppola. Ai neo vaccinati sarà donato un gadget ecosostenibile.