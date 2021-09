Sorrento. Giornata Mondiale del Turismo, il messaggio del sindaco Coppola

“Nella Giornata Mondiale del Turismo, il nostro grazie va alle donne e agli uomini, ai lavoratori e agli imprenditori di un comparto tra i più colpiti dalla crisi economica e sociale della pandemia.Non a caso, l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha dedicato questa 41ma edizione alla crescita inclusiva, con il claim “Tourism for Inclusive Growth”, per sottolineare la capacità unica del turismo di garantire che nessuno venga lasciato indietro, mentre il mondo inizia a riaprirsi e a guardare al futuro. Un messaggio di speranza, nonostante le statistiche impietose e l’emergenza sanitaria non ancora finita, per riavviare un settore cardine anche per l’economia dei nostri territori”.

Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo che si celebra oggi, 27 settembre.