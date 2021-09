Il Sorrento Futsal pareggia con il Futsal Coast con il risultato di 2-2. Al termine della gara mister Gaetano Breglia: “Per come abbiamo preparato e giocato la partita il 2-2 ci sta un po’ stretto. Loro sono una signora squadra, allestita benissimo, ma soprattutto nel secondo tempo Rosbino ha fatto 5-6 interventi di un valore assoluto, forse c’era anche qualcosa da fischiare in area di rigore a favore nostro ma non fa nulla. Pensiamo a come abbiamo giocato, a come abbiamo raccolto questo punti che dedichiamo al Sorrento che sta facendo tanto per noi. I ragazzi stanno dando l’anima e giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, ci prepariamo per la prossima sfida”. Anche capitan De Vivo ha commentato: “Complimenti a tutti, una partita combattuta fino alla fine. È mancato quel pizzico di cattiveria in più sotto porta. Siamo sulla strada giusta, sono sicuro che raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”.