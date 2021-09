Sorrento, Francesco Gargiulo: “Non possiamo perdere tempo, è il momento di organizzarsi per l’inverno”

Sorrento, Riportiamo l’interessante post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sorrento ed ideatore del movimento civico “Conta anche tu”: «La pandemia va stabilizzando i suoi dati e l’estate volge al termini, è il momento di organizzarsi per l’inverno. Non possiamo perdere tempo e i primi passi per preparare la città devono essere fatti subito. Abbiamo visto, se mai ce ne fosse stato bisogno, quali sono le criticità di Sorrento nel corso degli ultimi mesi. Ora è il momento di porre rimedio. Iniziamo dalla riorganizzazione del trasporto pubblico, della viabilità, e a rivedere la gestione dell’occupazione di suolo pubblico in modo che Sorrento si presenti meno caotica, più turistica, e più vivibile nella quotidianità. Prepariamoci al meglio tenendo conto di due fattori: i turisti e i cittadini. Perché se da un lato abbiamo il dovere e l’esigenza di garantire un flusso di cassa consistente alle attività commerciali che tanto hanno sofferto durante la pandemia, dall’altro abbiamo lo stesso dovere di far sì che i cittadini possano usufruire dei loro spazi, di servizi di livello e abbiano una qualità di vita almeno compatibile con le tasse che pagano. Il sistema città va subito rivisto perché, al momento, c’è solo caos che non favorisce né il turismo, a lungo termine, né i cittadini, in alcuni casi anche con ritardi nei soccorsi. Il mio augurio è che l’amministrazione convochi i suoi stati generali del turismo e le associazioni dei cittadini per mettere subito, nero su bianco, un piano che prevede il ripristino delle regole per una civile convivenza, già per l’inverno. Il virus ci ha già rubato troppo tempo, non possiamo più regalarne a nessuno».

(foto di Francesco Gargiulo)