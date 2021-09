Sorrento, finalmente si parte. Cioffi: “Siamo pronti, occhio alla Mariglianese”.

Dopo oltre quaranta giorni dal raduno, il Sorrento si prepara domani all’esordio in campionato in casa della Mariglianese (a Pomigliano, fischio di inizio ore 15). Renato Cioffi scalpita come tutta la squadra: “Siamo pronti, abbiamo lavorato bene e ringrazio i ragazzi per l’abnegazione. Anche le condizioni generali sono buone e quindi ci apprestiamo con fiducia ed entusiasmo a questa prima gara. La Mariglianese ho avuto modo di vederla contro il Portici e mi ha fatto una buona impressione, ha giocatori importanti per la categoria ed è ben allenata. La loro sconfitta in Coppa Italia non deve trarci in inganno e poi avranno l’entusiasmo della prima assoluta in Serie D”. Anche il Sorrento, però, ha le sue armi da sfoderare: “La società mi ha messo a disposizione un organico completo – chiosa Chioffi – per centrare il nostro obiettivo, vale a dire salvarci e provare magari a fare meglio della passata stagione. Abbiamo lavorato sull’identità di squadra e credo che siano a buon punto, mi aspetto di vedere un Sorrento nel quale si ragioni con il noi e con l’io. Se sarà così daremo filo da torcere a tutti”.