Sorrento, emozione stasera per l’ordinazione sacerdotale di Luigi Russo e Massimo Antonio Iaccarino in diretta sulla pagina Facebook. Entrambi della penisola sorrentina a 33 anni , la cerimonia è stata oresieduta dall’arcivescovo Francesco Alfano affiancato dal vicario generale don Mario Cafiero, prenderà I due acerdoti sono originari della costiera ed entrambi hanno 33 anni. Luigi Russo proviene dalla parrocchia della Santissima Trinità di Piano di Sorrento mentre Massimo Antonio Iaccarino da quella del Santissimo Salvatore di Schiazzano, frazione di Massa Lubrense.

“È una gioia per tutti, accogliere Massimo e Luigi, due giovani che scelgono oggi di mettersi al servizio della comunità – sottolinea monsignor Alfano -. Sosteniamo il loro coraggio, camminiamo insieme, oggi abbiamo un motivo in più per sperare”. Questa sera, quindi, il rito liturgico che prevede il toccante gesto dell’imposizione delle mani, eseguito dell’arcivescovo e poi da tutti gli altri sacerdoti presenti. A seguire, la vestizione degli abiti e l’unzione crismale.

Foto 2 di 2



Al termine della cerimonia sia Luigi Russo che Massimo Antonio Iaccarino torneranno agli incarichi che ricoprivano fino ad oggi come diaconi. Il primo presso la Concattedrale di Castellammare di Stabia ed il secondo alla parrocchia di Anacapri.