Sorrento , e Sant’Agnello, non pubblicano i dati del Covid da un mese, i contagiati sono spariti? Ringraziamo Gaetano Mastellone per la riflessione e il post che ha inviato a Positanonews oggi , in effeti c’è qualcosa di strano , è da quasi un mese che Sorrento, ma anche Sant’Agnello, non pubblicano i dati della curva pandemica del coronavirus Covid – 19 . A Sorrento l’ultimo report del 20 agosto parlava di 25 contagiati e poi? Nulla di nulla, anche Sant’Agnello si è fermata, e qui sono arrivate notizie di possibili contagi nei giorni scorsi, non confermate ne smentite. A Vico Equense ci sono 24 contagiati, a Massa Lubrense solo 8, a Piano di Sorrento il sindaco ha comunicato anche un decesso. Si ricomincia??