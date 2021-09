Sorrento è la seconda località turistica più ricercata dagli inglesi online come afferma il sindaco Massimo Coppola: «Nella classifica Google Destination Insights, per tutto il periodo estivo Sorrento si è posizionata al secondo posto delle località turistiche più ricercate online dagli inglesi. È una notizia che ci rende estremamente felici ed orgogliosi sia perché conferma il fascino che la nostra città esercita nel Regno Unito sia perché premia gli sforzi che stiamo mettendo in campo nel settore della promozione del nostro territorio. I dati ci dicono che stiamo lavorando bene, ma certamente si può fare ancora di più, ancora meglio. Noi ci siamo».