Sorrento , da lunedì fino all’8 ottobre lavori al confine con Sant’Agnello per il nuovo elettrodotto

Sorrento ( Napoli ) A partire da lunedì 20 settembre, e fino all’8 ottobre, alcuni tratti di corso Italia, compresi tra il confine con il Comune di Sant’Agnello e via Marziale, saranno interessati da lavori per la realizzazione del nuovo elettrodotto di E-Distribuzione, destinato a migliorare la fornitura di energia in penisola sorrentina.

Lungo l’arteria viaria sarà istituito, dalle ore 21.30 alle ore 7, il senso unico alternato. Il calendario prevede, dal 20 al 24 settembre, un cantiere nel tratto compreso tra il confine con Sant’Agnello e l’incrocio con via degli Aranci denominato Sottomonte. Dal 27 settembre all’1 ottobre, i lavori interesseranno il tratto da Marano a via Capasso mentre, dal 4 ottobre all’8 ottobre, da via Capasso a via Marziale.

“Chiediamo a cittadini e visitatori la massima collaborazione – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Per evitare il più possibile disagi alla circolazione, abbiamo voluto che i lavori fossero effettuati di notte. Inoltre i cantieri saranno sospesi nei fine settimana, per non aggravare ulteriormente la pressione sulla viabilità urb