Sorrento ,da giorni copiosa perdita d’acqua sul Nastro Verde. Quando un intervento?

Non si comprende come, di fronte a tale evidente inconveniente , da vari giorni non vi sia stato alcun intervento da parte di chi di dovere.

Sorrento – Sebbene l’acqua sia considerata orami un bene sempre più prezioso, soprattutto in tempi di siccità e crisi climatiche, sempre più spesso, anche lungo il territorio sorrentino, si registrano inutili sprechi. Talvolta dovuti a negligenze da parte dei cittadini, ma sempre più spesso da perdite della rete idrica. A tale proposito , una copiosa invasione acqua, proveniente da una fondo che costeggia via Nastro Verde, in località Parisi, nei pressi dell’hotel Johanna Park ,viene segnalata da alcuni giorni.

Un flusso che invade la carreggiata e scorre lungo la cunetta per varie decine di metri. Essendo la portata alquanto costante e consistente e la qualità dell’acqua limpida, si presume che tale situazione sia da imputare ad una perdita dalla rete idrica che in quel punto presumibilmente costeggia la strada

.

Poiché tale evidente inconveniente che pur sembrerebbe essere stato individuato, visto alcuni segnali sull’asfalto, viene rilevato da vari giorni e si registra lungo una strada molto trafficata, percorsa abitualmente anche da Amministratori comunali e Forze dell’Ordine preposte alla vigilanza del territorio, non si capisce come, tuttora, di fronte ad un tale spreco non vi sia stato ancora alcun immediato intervento da parte di chi di dovere. – 14 settembre 2021 – salvatorecaccaviello