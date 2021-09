Sorrento. Concluso il progetto “Fare pace con l’ambiente”

Si è ieri, presso la spiaggia di San Francesco, il progetto “Fare pace con l’ambiente” evento a tema socio – naturalistico per il benessere della persona. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale di Sorrento, guidata dal sindaco Massimo Coppola, è stata realizzata da Ines Ercolano e si è articolata in tre appuntamenti, avviati nel mese di giugno. I primi due sono stati realizzati presso il sito archeologico della Regina Giovanna. Questa iniziativa è stata inserita all’interno delle attività legate alla Bandiera Blu 2021. Presente all’appuntamento conclusivo, anche il presidente del consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco.

“Questo importante percorso organizzato da Ines Ercolano a cui va il mio sentito ringraziamento ha arricchito le attività di questa stagione estiva legate all’ambiente – ha commentato Di Prisco – Una tipologia di attività, partita anni fa come progetto sperimentale e che oggi ha raccolto un grande successo, nonostante tutte le limitazioni del caso legate alla situazione pandemica in atto e che sicuramente meriteranno di essere rafforzate per il futuro”.