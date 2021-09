Sorrento Calcio – Del Sorbo, parla l’ex allenatore: “Per me vederlo in serie D è motivo di orgoglio”

Approdato al Sorrento a gennaio di quest’anno, dopo aver militato nella scuola Salernitana e nella Juve Stabia, il giovane portiere Ludovico del Sorbo ha subito conquistato i cuori rossoneri. Ma non solo, a parlare di lui con estrema ammirazione, è il suo ex allenatore Aniello Esposito che dichiara: “Negli anni ho allenato tantissimi portieri, ho avuto il piacere, l’onore e l’onere di averne avuti alcuni, per me e non solo, autentici fenomeni, solo per pochi centimetri non hanno avuto la chance di andare in settori giovanili di A e B. Ludovico Del Sorbo, classe 2004, è uno di questi e vederlo in formazione col Sorrento, in serie D, per me è stato un motivo d’orgoglio e grande felicità. Spero al più presto di avere altre soddisfazioni come quella che mi ha dato Ludovico. Complimenti Ludovico”.