sorrento calcio

Alfonso Gargiulo, attaccante del Sorrento, ha chiuso la sua estate di passione con il gol in casa della Mariglianese che ha sancito lo 0-2 finale in quel di Pomigliano. Scampoli di gara per lui anche in Coppa contro la Nocerina e sensazioni ogni giorno migliori dopo il brutto infortunio della passata stagione: “È stato bello tornare a giocare da titolare, trovare la via della rete e poter aiutare la squadra a vincere. – dice Gargiulo – Adesso non vediamo l’ora di esordire in campionato davanti al nostro pubblico domenica contro il Matino”. Già perché l’apporto dei tifosi può essere determinante per il Sorrento: “Il calore della nostra gente ci spinge a dare sempre il massimo – spiega Alfonso -, ne abbiamo bisogno in questo avvio di stagione perché ovviamente stiamo smaltendo i carichi di lavoro della preparazione e quindi si avverte di più la fatica durante la gara. Speriamo di trascinare chi ha questi colori nel cuore ma anche di essere trascinati dai supporters dello stadio Italia già contro il Matino e poi per il resto della stagione”. Nel frattempo la squadra si allena senza sosta per il match casalingo di domenica prossima alle 15.