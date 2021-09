Sorrento, Alfonso Iaccarino premio The Best Chef Legend, il commento del sindaco Coppola

Sorrento ( Napoli ) “Il nostro assessore, Alfonso Iaccarino, ha conquistato un nuovo prestigioso riconoscimento legato alla sua attività di chef stellato. A lui va, ancora una volta, il nostro grazie, per l’impegno profuso su un territorio che fa della gastronomia uno dei più importanti attrattori turistici”.

Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, commenta il conferimento del Premio The Best Chef Legend Award a Iaccarino, uno dei più importanti eventi internazionali di settore.

Un bel successo per il ristorante che ha innovato nella ristorazione partendo dallo storico locale di Sant’Agata a Massa Lubrense ed ora assessore al turismo del Comune di Sorrento