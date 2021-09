Sorrento, al ristorante “Le Grottelle” per gustare un’ottima tagliata di carne e tanti prodotti di prima qualità

Sorrento. Se siete amanti della carne non potete non fare una visita al ristorante “Le Grottelle” dove potrete gustare un’ottima tagliata realizzata con carne di prima qualità, proveniente da un allevamento sulle montagne di Vico Equense di Staiano Leonardo, che ha anche una rinomata macelleria nella città di Piano di Sorrento. Parliamo, quindi, di prodotti locali e genuini. Un’esperienza unica per il palato, il tutto in un locale davvero stupendo e caratteristico, situato a Sorrento a confine con Sant’Agata.

Un’occasione per trascorrere qualche ora immersi nel verde e nella tranquillità, coccolando il palato con le tante prelibatezze che il ristorante offre sempre nel rispetto della tradizione e dei sapori locali, con un’attenzione particolare agli ingredienti che sono sempre di prima scelta.