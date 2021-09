Sorrento, addio al 72enne Giuseppe Sorrentino (Peppino)

Sorrento in lutto per la scomparsa del 72enne Giuseppe Sorrentino, conosciuto come Peppino. Lascia nel dolore la moglie Veronique, la figlia Carla, le sorelle, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. I funerali saranno celebrati martedì 21 settembre alle ore 9.00 nella chiesa parrocchiale di S. Anna in Marina Grande.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di dolore.